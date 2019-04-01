Köyde Muhtar Adayları Eşit Oy Aldı, Sonuca İtiraz Edildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de muhtar adaylarından ikisinin eşit oy alması üzerine sonuca itiraz edildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de muhtar adaylarından ikisinin eşit oy alması üzerine sonuca itiraz edildi.



İlçeye bağlı Dereköy'de muhtarlık seçimlerine üç aday katıldı. 674 seçmenin kayıtlı olduğu köyde iki sandıkta yapılan sayım sonucu muhtar adaylarından eski muhtar İsmail Hakkı Demirtaş ve muhtar adayı Tayfun Bütün 204'er oy alırken, diğer aday Mustafa Deniz 165 oy aldı. Bunun üzerine İsmail Hakkı Demirtaş iki sandık için İlçe Seçim kuruluna itirazda bulundu. Dereköy'ün muhtarı İlçe Seçim Kurulunun vereceği karar sonunda belli olacak. İtirazın reddedilmesi durumunda iki aday arasında kura çekileceği öğrenildi. - KÜTAHYA

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