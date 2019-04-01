Son Dakika Haberleri: Köyde Muhtar Adayları Eşit Oy Aldı, Sonuca İtiraz Edildi

Köyde Muhtar Adayları Eşit Oy Aldı, Sonuca İtiraz Edildi

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de muhtar adaylarından ikisinin eşit oy alması üzerine sonuca itiraz edildi.

Köyde Muhtar Adayları Eşit Oy Aldı, Sonuca İtiraz Edildi, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de muhtar adaylarından ikisinin eşit oy alması üzerine sonuca itiraz edildi.

İlçeye bağlı Dereköy'de muhtarlık seçimlerine üç aday katıldı. 674 seçmenin kayıtlı olduğu köyde iki sandıkta yapılan sayım sonucu muhtar adaylarından eski muhtar İsmail Hakkı Demirtaş ve muhtar adayı Tayfun Bütün 204'er oy alırken, diğer aday Mustafa Deniz 165 oy aldı. Bunun üzerine İsmail Hakkı Demirtaş iki sandık için İlçe Seçim kuruluna itirazda bulundu. Dereköy'ün muhtarı İlçe Seçim Kurulunun vereceği karar sonunda belli olacak. İtirazın reddedilmesi durumunda iki aday arasında kura çekileceği öğrenildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:49 Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Dereköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te Muhtarlık Kavgasında Silahlar Konuştu: 3 Ölü, 1 Yaralı Babasına Karşı Girdiği Muhtarlık Yarışını Kazandı Yozgat'ta Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Yaralı Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Takip Sistemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:43:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köyde Muhtar Adayları Eşit Oy Aldı, Sonuca İtiraz Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]