Köyde oluşturulan "15 Temmuz Milli İrade Parkı" törenle açıldı - Son Dakika

Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyünde "15 Temmuz Milli İrade Parkı" törenle açıldı.

Bozat Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde oluşturulan parkın açılışında konuşan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, parkın oluşturulmasına emeği geçenlere teşekkür etti.

Dört yıl önce milletin iradesine sahip çıktığını ifade eden Soysal, şöyle konuştu:

"1900'lü yılların başlarında mili iradeye kast eden işgalci kuvvetlere nasıl atalarımız Çanakkale'de, Maraş'ta, Anadolu'nun her tarafında nasıl göğsünü siper ettiyse, işte biz de o gece onu yaptık. 250'nin üzerinde şehidimiz, 2 binin üzerinde gazimiz oldu. Allah onlardan razı olsun."

Okul Müdürü Hasan Karakılıç ise 15 Temmuz şehit ve gazilerinin aziz hatıralarını ve bu vatan için yaptıklarını gelecek nesillere aktarma adına "15 Temmuz Milli İrade Parkı"nın inşa edildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Soysal ve çocuklarla birlikte parkın açılışını gerçekleştirdi.