Köyde park var, oynayacak çocuk yok - Son Dakika

Köyde park var, oynayacak çocuk yok
Alaplı İlçesine bağlı Çengelli Köyü Sindelli Mahallesinde yaşayan 54 kişinin tamamının yaşlı olması sebebiyle yapılan çocuk parkı adeta çürümeye terk edildi.
Alaplı İlçesine bağlı Çengelli Köyü Sindelli Mahallesinde yaşayan 54 kişinin tamamının yaşlı olması sebebiyle yapılan çocuk parkı adeta çürümeye terk edildi. Köy halkı parkı saman kurutarak değerlendiriyor.
İlçede yaşanan göç dalgasında en fazla etkilenen mahalle olan Sindelli'de bulunan 30 haneden sadece 9'unda toplam 54 vatandaş yaşıyor. Tek bir çocuğun dahi bulunmadığı köye, il özel idaresi tarafından her köye bir çocuk parkı projesi kapsamında oyun parkı gönderildi. Mahalleye kurulan park çocukların olmaması sebebiyle adeta atıl vaziyette kaldı. Bugünlerde saman kurutmak amacıyla harman gibi kullanılan parkın ihtiyacı olan başka bir köye taşınması bekleniyor. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 03:52 Kaynak: İHA
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