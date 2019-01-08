Köyde Rahatsızlanan Yaşlı Kadın Hastaneye Ulaştırıldı

Kurtalan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki Esmere Balta, Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerinin çalışması ile hastaneye yetiştirildi.

Kurtalan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki Esmere Balta, Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerinin çalışması ile hastaneye yetiştirildi.



İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Üçpınar köyü Kargılı mezrasında rahatsızlanan Esmere Balta'nın yakınları yetkililerden yardım talep etti.



Bunun üzerine harekete geçen Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerince yolun açılmasının ardından Balta, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan Balta'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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