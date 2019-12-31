Köyde, sahte ve kaçak içki üretimine 37 bin 275 lira ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köyde, sahte ve kaçak içki üretimine 37 bin 275 lira ceza - Son Dakika

Köyde, sahte ve kaçak içki üretimine 37 bin 275 lira ceza

11 saat önce

Isparta'da Jandarma ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 adet votka ve rakı üretim düzeneği ele geçirilirken, piyasaya sürülmek istenen 460 litre şarap, 54 litre votka ve 4,5 litre rakıya da el koydu.

Köyde, sahte ve kaçak içki üretimine 37 bin 275 lira ceza, System.String[]

Isparta'da Jandarma ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 adet votka ve rakı üretim düzeneği ele geçirilirken, piyasaya sürülmek istenen 460 litre şarap, 54 litre votka ve 4,5 litre rakıya da el koydu. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, adli işlemlerin yanı sıra şüpheliye 37 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki hazırlanarak piyasaya sürülmek istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Merkeze bağlı Aliköy Köyü'nde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 1 adet votka ve rakı üretiminde kullanılan damıtma düzeneği ile 460 litre şarap, 54 litre votka ve 4,5 litre rakı ele geçirdi.


Yapılan çalışmalarda şüpheli S.E. (58) gözaltına alınırken, adli işlemlerin yanı sıra şahsa ayrıca 37 bin 275 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.


Yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen sahte içki ve düzeneğe el koyan Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı bilgilendirmede, 'Halkımızın sağlığını tehdit eden sahte alkol kaçakçılığına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir' ifadeleri yer aldı. - ISPARTA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
01:10 Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika Haber
01:03 Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Son Dakika Haber
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber
00:37 Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:34 Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika Haber
23:28 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:11:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köyde, sahte ve kaçak içki üretimine 37 bin 275 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]