Köyde şehitler için hayır yemeği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köyde şehitler için hayır yemeği - Son Dakika

Köyde şehitler için hayır yemeği

13 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'ünde Muhtar Tayfun Bütün tarafından İdlip ve tüm şehitler için yaklaşık 800 kişilik hayır yemeği düzenledi.

Köyde şehitler için hayır yemeği, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'ünde Muhtar Tayfun Bütün tarafından İdlip ve tüm şehitler için yaklaşık 800 kişilik hayır yemeği düzenledi.


Köy meydanında verilen hayır yemeğine AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet İşleyen, İlçe Jandarma Komutanı Osman Erdoğan, Hisarcık Emniyet Amiri Ferdi Osman Çetinel, çevre köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Şehitler için Mevlit okutulup dualar edildi. Daha sonra davetlilere pilav ve ayran ikramında bulunuldu.


Kendi imkanlarıyla İdlip ve tüm şehitler için hayır yemeği organize ettiklerini belirten Köy Muhtarı Tayfun Bütün, " İdlip'de şehit olan kahraman askerlerimiz ve tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif ve Kur'an Kerim okunup, dualar edildi. Ay yıldızlı bayrağın al rengi solmasın diye canlarını feda eden vatan evlatlarımızın ruhları şad olsun. Yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Güvenlik kuvvetlerimizin özverileri ve milletimizin vakur duruşu sayesinde bizi bölmek isteyenler başarılı olamayacaktır. Ülkemiz şanlı tarihinde olduğu gibi her daim düşmanlarına korku, dostlarına güven vermeye devam edecektir. Rabbim ordumuza her alanda zaferler nasip eylesin. Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız " diye konuştu. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
14:12 Samsun Barosu'ndan koronavirüs açıklaması
14:10 İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 724'e yükseldi
14:08 Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı - KIRKLARELİ
14:06 İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 724'e yükseldi
14:06 Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 14:16:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köyde şehitler için hayır yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]