Köyde silahlar konuştu: Biri muhtar 2 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Köyde silahlar konuştu: Biri muhtar 2 kişi öldü

18.05.2022 10:25

Köyde silahlar konuştu: Biri muhtar 2 kişi öldü Burdur'un Tefenni ilçesinde çıkan silahlı kavga biri köy muhtarı 2 kişi öldü.

Köyde silahlar konuştu: Biri muhtar 2 kişi öldü

BURDUR - Burdur'un Tefenni ilçesinde çıkan silahlı kavga biri köy muhtarı 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Tefenni ilçesi Bayramlar köyünde akşam saatlerinde Bayramlar Köyü Muhtarı Bayram Arıkaya ile aynı köyde yaşayan Bekir Avcı arasında tartışma çıktı. Daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Arıkaya ve Avcı, tartışmanın büyümesi üzerine, silahlarını çekip birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda, vücuduna 8 kurşun isabet eden Bekir Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, yine çıkan kurşunla yaralanan Bayram Arıkaya da ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Köy Muhtarı Bayram Arıkan, yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Arıkaya, burada yapılan müdaheleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayların büyüme ihtimaline karşı Hastane Acil servisi önünde polis, jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı Bayramlar Köyü'nde güvenlik önlemleri aldı.

Avcı'nın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, köy muhtarı Arıkaya'nın cesedi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köyde silahlar konuştu: Biri muhtar 2 kişi öldü
Köyde silahlar konuştu: Biri muhtar 2 kişi öldü
Köyde silahlar konuştu: Biri muhtar 2 kişi öldü
Köyde silahlar konuştu: Biri muhtar 2 kişi öldü

YORUMLAR
500
Manisa'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Manisa'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı (2) Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köyde silahlar konuştu: Biri muhtar 2 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:49:09. #1.12#
SON DAKİKA: Köyde silahlar konuştu: Biri muhtar 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement