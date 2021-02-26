Köyde snowboard keyfi - Son Dakika

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Bursa'nın İznik ilçesindeki dağ köylerinde kar 2 metreyi buldu. Köy yolunda araç arkasına iple tutunarak snowboard yapan gençlerin görüntüsü ilgiyle izlendi.

İznik'e bağlı Hacıosman, Elmalı, Candarlı ve Kırıntı Köylerinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Bunu fırsat bilen tatilciler ve köy halkı kaykay ve snowboard yaparak eğlenceli görüntülere imza atıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tıklanma rekoru kırıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı köy yolları kayak pistlerini aratmazken köylü gençler usta kayakçıları aratmadı.

(İlkay Altay/İHA)