Son Dakika Haberleri: Köyde, taş el değirmeniyle tahıl öğütüyorlar
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Köyde, taş el değirmeniyle tahıl öğütüyorlar

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinin Sarıyayla köyünde vatandaşlar, tahıl ürünlerini taş el değirmeniyle öğütüyor.

Köyde, taş el değirmeniyle tahıl öğütüyorlar, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinin Sarıyayla köyünde vatandaşlar, tahıl ürünlerini taş el değirmeniyle öğütüyor.

İlçeye bağlı Sarıyayla köyünde vatandaşlar tahıl ürünlerini taş el değirmeniyle öğütüyor. Öğütme çalışmaları sırasında köylüler kimi zaman türküler seslendiriyor kimi zaman da hikayeler anlatıyor.

Köyde oturan Mahmut Baştaş (65), atalarından gördükleri taş el değirmenini kullandıklarını söyledi.


Değirmenin insan gücüyle çalışmasından dolayı tahılları yakmadan un haline getirdiğini anlatan Baştaş, şöyle devam etti:


"Doğal olduğu için sağlıklı. Değirmen taş olduğu ve elle çevrildiği için unu yakmaz. Fabrika değirmenleri unu yakıyor. Bu yüzden de bu undan yapılan ekmek sağlıklı oluyor. Taş değirmen kültürünü yaşatacağız. Bizden sonra çocuklarımız devam ettirecek. Bu geleneği kaybettirmeyeceğiz."

Özbek Bulu da taş el değirmenini genellikle un yapmak için kullandıklarını belirterek, "Unu oldukça temiz çıkıyor. Biraz zor ama yapıyoruz." diye konuştu.

Hülya Bağatur ise tahıl öğütmenin oldukça keyifli geçtiğini dile getirdi.

Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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