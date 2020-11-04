Köyde toprak yolda antrenman yapan genç atlet Gülistan'ın hayali milli takım - Son Dakika

Köyde toprak yolda antrenman yapan genç atlet Gülistan'ın hayali milli takım

04.11.2020 11:25

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir antrenörün tavsiyesiyle başladığı atletizmde kısa sürede 12 madalya kazanan lise son sınıf öğrencisi Gülistan Demirkol, milli takıma seçilip, olimpiyatlarda madalya kazanmanın hayalini kuruyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir antrenörün tavsiyesiyle başladığı atletizmde kısa sürede 12 madalya kazanan lise son sınıf öğrencisi Gülistan Demirkol, milli takıma seçilip, olimpiyatlarda madalya kazanmanın hayalini kuruyor.

Suruç'un merkeze 10 kilometre uzaklıktaki kırsal bir mahallesinde yaşayan 17 yaşındaki Gülistan Demirkol, ortaokul sıralarında spora ilgi duymaya başladı. Beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle Şanlıurfa'da düzenlenen spor lisesi seçmelerine katılan Gülistan, burada başarılı olunca atletizm hayatına adım attı.

Seçmeleri izleyen atletizm antrenörü Mehmet Casım Bakır'ın teşvikiyle atletizm sporu yapmaya başlayan Gülistan Demirkol, ailesi ve çevresinin eleştirilerine kulak asmadan 2 yılda 12 madalya almayı başardı.

"Milli takım formasıyla bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"

Gülistan Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörü Casım Bakır'ın yönlendirmesiyle atletizm yapmaya karar verdiğini söyledi.

Başta ailesinin atletizme sıcak bakmadığını ancak antrenörü ve öğretmeninin yardımıyla ikna olduklarını anlatan Gülistan, şöyle konuştu:

"Başta annem istemiyordu, çünkü çevreden gelen tepkilerden etkileniyordu. 'Gitme bir yerini kırar gelirsin' diyordu. Öğretmenlerimin ve antrenörümün ailemle görüşmesi sonucu ikna oldular ve atletizm yapmaya başladım. Bir kız çocuğu olarak ailemin desteğini almak önemliydi. Zamanla katıldığım yarışlarda madalyalar almaya başlayınca başta ailem olmak üzere bana olan destek arttı. Bu bölgede kızların spor yapmasına sıcak bakılmıyor. Benim spor yaptığımı görenlerden 'bu delirmiş', 'sürekli koşuyor', 'spor boş bir iş' diye tepkiler duyuyordum. Bir kız çocuğunun da spor yapabileceğini ispatlamak için çok çalıştım, mücadele ettim. Okulumu ve atletizm sporunu bir arada yürütüyorum. Katıldığım turnuvalarda toplam 12 madalya kazandım. Madalyalarımı ve başarılarımı arttırmak için sürekli çalışıyorum. Amacım her sporcu gibi önce milli takıma seçilmek sonra da olimpiyatlarda başarılı olarak bayrağımızı dalgalandırmak."

"Pamuk topluyor, tarla kenarında antrenman yapıyor"

Ailesinin çiftçilik yaptığını ve özellikle yaz aylarında tarlada çalışarak onlara destek olduğunu anlatan Gülistan Demirkol, işini bitirdikten sonra tarla kenarındaki toprak yolda antrenman yaptığını anlattı.

Hedeflerine kavuşabilmek için fedakarlık yaptığını dile getiren Gülistan, şöyle devam etti:

"Tarlaya giderken iş elbisemin altına spor kıyafetlerimi giyiyorum. İşim bitince antrenör Casım Bakır'ın telefonla yönlendirmesiyle tarla kenarındaki yolda antrenmanlarımı sürdürüyorum. Yolda tarlada neresi olursa olsun çalışmalarımı sürdürüyorum. Bazen babam müsait olunca motosikletle beni Suruç'a götürüyor ve orada antrenman yapma şansı buluyorum. Eğitim, ev işleri, tarla işleri ve sporu bir arada yürütmek çok zor ama bir hedefim, bir amacım olduğu için fedakarlık yapıyorum. Köyde antrenman yapmak çok zor çünkü tarlada çalışmakla pistte çalışmak arasında çok fark var. Antrenörüm bana günlük antrenman programı atıyor ona göre çalışmalarımı sürdürüyorum. Başımda bir antrenörüm yok, köyde koşarken yanımda annem duruyor ama sadece destek amaçlı."

Kendisine başarılı sporcu Mizgin Ay'ı örnek aldığını aktaran Gülistan Demirkol, kız öğrencilere hangi zorlukla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye etti.

Antrenör Bakır: "Gülistan için Fenerbahçe ile görüşüyoruz"

Atletizm antrenörü Mehmet Casım Bakır da Gülistan'ı spor lisesi seçmelerinde gördüğünü ve atletizm yeteneklerini keşfettiğini söyledi.

Gülistan ile konuşarak onu atletizm sporuna teşvik ettiğini aktaran Bakır, "Gülistan önceleri teklifimi kabul etmedi ve biraz içine kapanık bir öğrenciydi. Sonra bana inanınca antrenmanlara başladı. 3-4 ay içinde kendisini geliştirdi. 5 ay sonra katıldığı ilk turnuvada bölge barajını farklı geçerek 200 metrede il birincisi oldu. Sonra Mersin'de 3. olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Bursa'da düzenlenen turnuvada ise Türkiye 3'üncüsü oldu. Gülistan'ın iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Gülistan için Fenerbahçe ile görüşüyoruz. Gülistan'ın hem üniversiteli olması için hem büyük bir kulüpte spor yapabilmesine yardımcı olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belgeseli çekiliyor

Sosyolog Halil Dusak ise toplum yararına belgesel çekimleri yaptığını belirterek, Gülistan Demirkol'un mücadelesinden etkilendiğini ve belgeselini çekmeye karar verdiğini söyledi.

Gülistan Demirkol'un hikayesinin diğer kız çocuklarına da örnek olması için çaba harcadığını belirten Dusak, "Amacımız Gülistan Demirkol'un bu azmi ve mücadelesini yansıtan belgesel ile festivallere katılarak kız çocuklarımızın spora olan bakış açılarını değiştirmek. Gülistan Demirkol'un antrenörü ve beden eğitimi öğretmeniyle başarısı için koordineli olarak görüşüyoruz. Üçümüz bu kızımızı başarılı olarak üniversiteye göndermek istiyoruz." diye konuştu.

Baba Mustafa Demirkol, önceleri kızının spor yapmasını istemediklerini ancak başarılarını görünce destek olmaya karar verdiklerini, gücü yettiğince de kızına destek olacağını kaydetti.

Köyde toprak yolda antrenman yapan genç atlet Gülistan'ın hayali milli takım
Köyde toprak yolda antrenman yapan genç atlet Gülistan'ın hayali milli takım
Köyde toprak yolda antrenman yapan genç atlet Gülistan'ın hayali milli takım
Köyde toprak yolda antrenman yapan genç atlet Gülistan'ın hayali milli takım

Şanlıurfa, Atletizm, Milli, Kız, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Köyde toprak yolda antrenman yapan genç atlet Gülistan'ın hayali milli takım - Son Dakika Spor


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