Son Dakika Haberleri: Köyde Ürettiği Balları Sosyal Medya Üzerinden Pazarlıyor

Köyde Ürettiği Balları Sosyal Medya Üzerinden Pazarlıyor

1 saat önce

Ordulu Abdulkadir Yirmibeşoğlu, köyünde ürettiği balları sosyal medya üzerinden başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli illerine gönderiyor.

Köyde Ürettiği Balları Sosyal Medya Üzerinden Pazarlıyor, System.String[]
Ordulu Abdulkadir Yirmibeşoğlu, köyünde ürettiği balları sosyal medya üzerinden başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli illerine gönderiyor.

Yirmibeşoğlu, İstanbul'dan yaklaşık 10 yıl önce döndüğü memleketi Fatsa ilçesinde, İslamdağı Mahallesi'ne yerleşerek anne ve babasının yürüttüğü arıcılıkla ilgilenmeye başladı.

Kısa sürede 20 olan kovan sayısını 300'e kadar çıkarmayı başaran Yirmibeşoğlu, ürettiği balları satabilmek için sosyal medya hesabı açtı.

Ürettiği ballarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Yirmibeşoğlu, bir süre sonra yurdun çeşitli yerlerinden sipariş almaya başladı.

Yirmibeşoğlu, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli illerinde sayısı her geçen gün artan müşterilerine bal satıyor.

41 yaşındaki Yirmibeşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden satış yaptığı için müşterilerinin bir kısmını tanımadığını söyledi.

Köyünde ürettiği kestane ve çiçek balları için neredeyse her gün sipariş aldığını ifade eden Yirmibeşoğlu, aldığı siparişleri kargoyla gönderdiğini belirtti.

Yirmibeşoğlu, ara sıra Almanya'ya da bal gönderdiğini kaydederek, kazandığı parayla hem kendi ailesi hem de anne ve babasının ihtiyaçlarını karşıladığını aktardı.

Köyüne döndüğü için mutlu olduğuna işaret eden Yirmibeşoğlu, "İmkanı olan herkesi arıcılık yapmaya davet ediyorum. Ben azmettim ve başardım. Halimden de gayet memnunum." dedi.

Yirmibeşoğlu, bal isteyenlerin kendisine sosyal medya üzerindeki adresi veya telefon aracılığıyla ulaşmaları durumunda en geç 3 gün içinde siparişlerinin adreslerine teslim edildiğini de sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:30 Kaynak: AA

Anne, Ankara, İstanbul, Güncel
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