Köyde yapılan içme suyu hattında inceleme - Son Dakika

Köyde yapılan içme suyu hattında inceleme

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri'ne bağlı Çelikdere Köyü'nde içme suyu isale ve şebeke hattında incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri'ne bağlı Çelikdere Köyü'nde içme suyu isale ve şebeke hattında incelemelerde bulundu. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri köylerde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Cumayeri'ne bağlı Çelikdere köyünde içme suyu hattında yenileme çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmaları Düzce Valisi Cevdet Atay ve Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak yerinde inceledi. Çelikdere köyü içme suyu isale ve şebeke hattında incelemelerde bulunan Vali Atay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:52

Kaynak: İHA

Son Dakika

Akrabasını ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti

Kiralık sözleşmesi biten Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu

Vücudundaki cam kesileri ile ölü bulunan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı

İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi

TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti

Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı

Medipol Başakşehir, Martin Skrtel ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak

Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor

26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?

Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız

Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı

2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım

İran'da bir kadın, üçü kız üçü erkek altız bebek doğurdu