"Köyde yaşamak için 'bir sürü' neden projesi" protokolü koyun sürülerinin arasında imzalandı - Son Dakika

"Köyde yaşamak için 'bir sürü' neden projesi" protokolü koyun sürülerinin arasında imzalandı

Sivas Valiliği tarafından bir devlet bankasının desteği ile hayata geçirilen "Köyde Yaşamak İçin 'Bir Sürü' Neden Projesi" için imzalar atıldıSivas'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk olan Kangal Akkaraman koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların...

Sivas Valiliği tarafından bir devlet bankasının desteği ile hayata geçirilen "Köyde Yaşamak İçin 'Bir Sürü' Neden Projesi" için imzalar atıldı


Sivas'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk olan Kangal Akkaraman koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla, "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" protokol imza töreni gerçekleştirildi. Program, Ulaş ilçesi Yenikarahisar Mahallesi Geven mezrasındaki bir işletmede yapıldı. Programda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, "Burada olmamızın bir sürü nedeni var. Örnek olacağını düşündüğümüz projeyi çok güzel bakir bir yerde ve işin de merkezi olan bir işletmede hayata geçiriyoruz. Hayırlı bir işe birlikte imza atacağız, bu protokole hep birlikte şahit olacağız. Duamızla, desteğimizle inşallah güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. Projemizin 3 aylık bir mutfak hazırlığı oldu. Ziraat Bankası ile yoğun bir görüşme gerçekleştirdik. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz güzel bir saha çalışması yaptı. Kredi Garanti Fonu da kefalet konusunda teminatı kendisi verecek. İşin en püf noktası burasıydı. Bu sözleşmeden sonra da koyun alımına başlayacağız" şeklinde konuştu.


"Sivas, hayvancılıkta Türkiye'nin lokomotifi olacak"


Ayhan, proje ile birlikte Sivas'ın hayvancılıkta Türkiye'nin lokomotifi olacağını belirterek, "Çayırlarıyla, meralarıyla, doğasıyla, tarımsal arazileriyle işin merkezi olacak bu proje bölgeye ayrı bir anlam katacaktır. Hayal kurduk, hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Sivas'ın coğrafyası bu iş için çok elzem. Dağlarında, ovalarında, yaylalarında, meralarında artık koyunlarımızın, kuzularımızın sesleri daha çok duyulacak. Küçük ve büyük baş hayvanlarımız ile bu coğrafyamız çok daha anlamlı olacak. Sivas'ın tarım, turizm ve sanayide kalkınabilir bir il olacağını düşünüyor, bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Sivas'ın tarımda bir numara olduğunu söylüyorum. İlimiz tarımda merkez olacak, Türkiye'nin lokomotifi haline gelecek. Çünkü bu coğrafyanın gerekliliği bunu göstermektedir" dedi.


Sivas'ta hedef 1 milyon koyun


Vali Ayhan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istediklerini dile getirerek "Hedef 1 milyon ama zemini düzgün attığımız için başarılı işletmeciler bulduğumuz da bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Bunun ekonomik ve sosyal etkileri de var. Proje, üstün verimli Akkaraman ve Kangal Akkaraman ırkının da üretimini teşvik edecek. Bu bizim yerli bir ırkımız. Bunu da gerek ulusal gerekse uluslararası bir platforma taşımak istiyoruz" diye konuştu.


Devlet bankasından çiftçiye destek


Sivas Valisi Salih Ayhan, projeye destek veren bankanın çiftçilere çok uygun finans desteği sağladığını belirterek, "Hepimiz köylü çocuğuyuz. Koyunculuğun ne kadar önemli olduğunu biliriz. Hem kırmızı et üretiminde Türkiye'yi ön plana çıkarabilmek, ihtiyacını giderebilmek hem de köylülerimize ekonomik anlamda güzel bir girdi sağlamak istiyoruz. Çiftçilerimizin yüzünün gülmesi, ceplerinin dolması, sözleşmeli küçükbaş üretim modellerinin güçlendirilmesi, artırılması en büyük arzumuz. 'Sözleşmeli Küçükbaş Üretim Modeli' temelinde hazırlanarak uygulanacak olan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında, bankanın şubelerinden 'Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi' kullanılacak. Proje ile asgari 100 baş kapasiteli ağıla sahip olan işletmelerin hayvan sayılarını asgari 100 başa çıkarması ve 100 baş üzeri işletmelerde ise hayvan sayısının artırılması amaçlandı. İnşallah hayvan sayımız bu tür proje ve çalışmalarla daha da artacak. Kırsalın gelişmesi, göçün önlenmesi ve herkesin doğduğu yerde mutlu olması için gayret gösteriyoruz. Projemiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Salih Ayhan, Türkiye, Kangal, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Köyde yaşamak için 'bir sürü' neden projesi' protokolü koyun sürülerinin arasında imzalandı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 14:51 Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:44 Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 00:12 Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti için resmi teklif yaptı
17:51
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya ibadete açıldı
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 17:57:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Köyde yaşamak için 'bir sürü' neden projesi" protokolü koyun sürülerinin arasında imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]