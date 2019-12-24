Köyde yaşayan çocuklar ebru ve seramik sanatı ile tanıştı - KIRKLARELİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köyde yaşayan çocuklar ebru ve seramik sanatı ile tanıştı - KIRKLARELİ - Son Dakika

Köyde yaşayan çocuklar ebru ve seramik sanatı ile tanıştı - KIRKLARELİ

6 saat önce

Kırklareli'ne bağlı köylerden taşımalı sistemle İnece Ortaokulu'na eğitime gelen çocuklar ebru sanatı ve seramik yapımını öğrendi.

Kırklareli'ne bağlı köylerden taşımalı sistemle İnece Ortaokulu'na eğitime gelen çocuklar ebru sanatı ve seramik yapımını öğrendi.

İnece Ortaokulunda eğitim gören 30 öğrenci öğretmenleri eşliğinde Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti. Enstitü içerisindeki sergi alanlarını gezen öğrenciler Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı. Daha sonra ebru yapımı hakkında bilgilenen öğrenciler istedikleri şekilleri boya ile suya yansıttı. Seramik yapımı içinde kolları sıvayan öğrenciler merdane yardımı ile kile şekil vererek kavanoz, yıldız, ay, bardak gibi ürünler yaptı.

Okul Müdürü Erkan Kanaatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yok olmaya yüz tutan sanat dallarına sahip çıkmaları için bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Osmanlı dönemine ve usta çırak ilişkisine dayanan ebru ve seramik sanatına önem verdiklerini ifade eden Kanaatlı, eğitim öğretimi okul dışına taşıyarak farklı bir ortamda ebru ve seramik sanatını öğrenerek öğrencilerin sosyalleştiğini de vurguladı.

Olgunlaşma Enstitüsünde öğrencilerin milli değerleri öğrendiklerini aktaran Kanaatlı, "Ebru ve seramik sanatıyla ilgili en temel bilgileri öğrendikten sonra kendi istek ve duygularına hitap eden eserler ortaya koyacaklardır. Renk uyumu, estetik ve değerler sabırla çalışma kazanımlarına ulaşacaklardır. Bilgiler sadece teoride kalmayacak uygulamalı olarak özgür fikirleriyle sanata dönüştürülecektir." diye konuştu.

Öğrencilerden Ece Göktürk de bu tür etkinlikler ile eğlenerek öğrendiklerini söyledi.

Seramik ve ebru sanatını öğrendiklerini dile getiren Göktürk, "Bu sadece bu anımızı etkilemeyecek gelecekte de burasının bize güzel şeyler katacağını düşünüyorum." dedi.

Köyde yaşayan çocuklar ebru ve seramik sanatı ile tanıştı - KIRKLARELİ

Kırklareli, İnece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:08 Kaynak: AA
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