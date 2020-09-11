Köyde yaşayan çocuklar sinema keyfini açık havada yaşadı - Son Dakika

Köyde yaşayan çocuklar sinema keyfini açık havada yaşadı

8. Sinemasal Film Festivali Safranbolu ile devam ediyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyü'nde 8. Sinemasal Film Festivali kapsamında çocuklar açık havada sosyal mesafe kurallarına uyarak sinema keyfi yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğinde 7-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 8. Sinemasal Film Festivali kapsamında Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyü'nde sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı olan çocuklar açık havada sinema ile buluştu. Köy meydanında düzenlenen etkinliğe aileleri ile birlikte gelen çocuklar korona virüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldükten sonra sinema alanına alındı. Patlamış mısır ve meyve suyu gibi ikramların yapıldığı etkinlikte çocuklara 'Can Dostlar' filmi izletildi.

Sinop ve Kastamonu'dan sonra Karabük'te gerçekleştirilen 8. Sinemasal Film Festivali 2013 yılından bugüne kadar 44 farklı ilde sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan 200 binden fazla çocuk ve ailelerini sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştırırken, "Batı Karadeniz Etabı" ile köylerde yaşayan binlerce çocuğa da hayatlarında ilk kez sinema deneyimi yaşatılması amaçlanıyor.

Bilim Kurulunun açık hava ve sosyal mesafe kuralı önerisi çerçevesinde tüm kurallara uygun bir şekilde düzenlenen festival, Bartın, Zonguldak ve Çankırı programlarının tamamlanacak.

Festivalin Genel Sanat Yönetmenliğini yapan Enes Kaya, "Gördüğünüz gibi çok güzel bir katılım oldu. Bugün yaşadığımız içinde bulunduğumuz pandemi koşullarından dolayı bakanlığımızın ve bilim kurulunun önerileri doğrultusunda bakanlığımız izole bir ekiple bu festivale hazırlandık" dedi.

Daha önceki festivallere 200 binin üzerinde çocuğun katıldığını ifade eden Kaya, "Sinemasal olarak bakanlıkla birlikte organize edilen projelerde yurt dışında yapılan etkinliklerde 4 milyonun üzerinde çocuğun bu heyecanı yaşamasına vesile olduk. Ailelerden çok güzel dönüşler olduğu için bu yıl bu etkinlik yapılmayacak mı diye çok fazla soru geldiği için gerekli çalışmaları haziran ayında başlattık" diye konuştu.

Festivalin amacından bahseden Kaya şunları söyledi: "Bakanlığımızla beraber ulaşılması en zor dağ köylerinde dahi sinemayla tanışmamış çocuk kalmaması için çalışıyoruz. Türkiye'de 5-17 yaş arası 18 milyon çocuk var. Bu çocukların hayal kurmaları geleceğe yönelik planlar yapmaları ve bu konuda ülkemize maddi manevi katkı sağlamaları gerekiyor. Gönüllü arkadaşların ve yerel yönetimlerin ilgi ve alakasına da burada değinmek istiyorum bu şartlar altında normalde yola çıkmak çok zor gibi imkansız gibi görünürken kendi hayatlarından fedakarlık yapan arkadaşlarımız var. Ailelerinden ve sevdiklerinden uzak bir şekilde çocukların hayatına dokunmak için buradalar. Yerel yönetimlerde ciddi fedakarlık ve cesaret gösteriyorlar. Normal şartlarda şu an bildiğimiz gibi pandemiden dolayı birçok etkinlik gerçekleşemiyor. Ama bu sürecin daha ne kadar devam edeceğini bilmediğimiz için yöresel çapta tüm dünyayı etkileyen bir durum olduğu için bizler bununla da birlikte yaşayabilmenin yollarını formüllerini arıyoruz.