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Köyde yaşayan çocuklara canlı müzik eşliğinde ücretsiz saç bakımı - Son Dakika

Köyde yaşayan çocuklara canlı müzik eşliğinde ücretsiz saç bakımı

13.01.2022 11:00

Ardahan'da gönüllü berber ve kuaförler, il merkezine ve ilçelere gidemeyen kırsaldaki köy çocuklarına canlı müzik eşliğinde ücretsiz tıraş hizmeti veriyor.

Ardahan'da gönüllü berber ve kuaförler, il merkezine ve ilçelere gidemeyen kırsaldaki köy çocuklarına canlı müzik eşliğinde ücretsiz tıraş hizmeti veriyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda usta öğreticilik yapan 5 kuaför ve berber, "Her Zaman Her Yerde Herkes İçin Eğitim" projesi kapsamında gönüllü çalışma başlattı.

Bu kapsamda çetin kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde il ve ilçe merkezine gidemeyen çocukları eğitim gördükleri köy okullarında ziyaret etmeye başlayan gönüllüler, canlı müzik eşliğinde öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Merkeze bağlı Bayramoğlu köyündeki ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören öğrencilerle okulun toplantı salonunda bir araya gelen gönüllüler, bağlama eşliğinde söylenen türkülerle erkeklerin saçlarını tıraş etti, kızların ise saç bakımını yaptı.

Müzik eşliğindeki tıraş öğrencileri mutlu etti

Gönüllülerin canlı müzik eşliğinde tıraş ettikleri öğrenciler de söylenen türkülere zaman zaman eşlik edip, halay çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, projeyi hayata geçiren Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.

Eğitimi her yönüyle ele almayı amaçladıklarını belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Bu projeden yararlanan öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadım. Son derece mutlu olduklarını gördüm. Bu proje ile öğrencilerimizin özgüvenleri daha da artacak. Onlar mutlu oldukça, bizler mutlu oluyoruz. Yaptığımız tüm çalışma ve projelerde tek amacımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamak."

"Usta öğreticilerimizin büyük emeği var"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Yolcu ise projenin il genelindeki tüm okullarda gerçekleşeceğini anlattı.

Usta öğreticilerin çok büyük emeği olduğunu aktaran Yolcu, şunları kaydetti:

"Burada usta öğreticilerimiz öğrencilerimizin saçlarını yaparken, aynı zamanda güzellik, kişisel bakım ve temizlik konularında da çocukları bilgilendiriyor. Ayrıca gittiğimiz köylerde vatandaşımıza halk eğitim merkezimizin çalışmalarını anlatıyoruz. Kar ve kış şartları nedeniyle kent merkezine gelemeyenlere biz gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz."

Yolcu, proje kapsamında ayrıca öğrencilere çeşitli hediyeler de verdiklerini ifade etti.

Okul müdürü Türkan Yıldız da çalışmadan son derece mutlu olduklarını dile getirerek, "Okulumuz, kent merkezine uzak. Kişisel bakım hizmetlerine ulaşmak bu nedenle zor oluyor. Böyle bir hizmet ayağımıza geldiği için çok mutlu olduk. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Köyde yaşayan çocuklara canlı müzik eşliğinde ücretsiz saç bakımı
Köyde yaşayan çocuklara canlı müzik eşliğinde ücretsiz saç bakımı
Köyde yaşayan çocuklara canlı müzik eşliğinde ücretsiz saç bakımı

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Halk Eğitim Merkezi, Ardahan, Kuaför, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köyde yaşayan çocuklara canlı müzik eşliğinde ücretsiz saç bakımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köyde yaşayan çocuklara canlı müzik eşliğinde ücretsiz saç bakımı - Son Dakika
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