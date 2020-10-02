Köyde yaşayan çocukların uzaktan eğitimi için ücretsiz internet - Son Dakika

Köyde yaşayan çocukların uzaktan eğitimi için ücretsiz internet

ANKARA - Korona virüs süreci nedeniyle yeni eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim alan öğrencilerin kullanımına önce bilgisayarlarını açan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de Ankara'nın kırsal mahallerinde (köylerinde) internet erişiminde sorun yaşayan çocukları sevindirdi.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, pilot bölge olarak Sincan ilçesinin Çiçektepe ve Esenler Mahallelerindeki öğrencilere kendi imkanlarıyla internet hizmetini götürdü. Mahalle muhtarlıkları ile birlikte belirlenen bir noktaya kurulan internet ağı ile her yaştan öğrencilerin EBA, üniversite portalları ve diğer hizmetlere ulaşmak için kullanacakları internetin hizmet bedeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Telefon hattı çekmeyen vatandaşlar da bu noktalardan internet üzerinde arama yapıp telefon görüşmesi gerçekleştirebilecek.

Başkan Yavaş'a teşekkür

Mahalle sakinleri, uzaktan eğitime geçildiği ilk günden itibaren internet bağlatmak için uğraştıklarını ancak bir türlü yapılamadığını belirtirken, Çiçektepe Mahalle Muhtarı Akif Kurt, "Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Mansur Başkamız bize çok büyük bir iyilik yaptı. Sürecin başından beri ilgili yerlere defalarca dilekçe yazdık ama bir türlü internet getiremedik köyümüze. Mansur Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

Esenler Mahalle Muhtarı Salih Ölmez ise "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'tan Allah razı olsun. Çocuklarımızın eğitimleri için, dersleri için internet getirdi. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Dua ediyoruz" diyerek teşekkür etti.

Amaç eğitimde fırsat eşitliği

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen projeyle internete kavuşan Senanur Boyalı, "Yedinci sınıfa gidiyorum, derslerimizi internet sıkıntısı çektiğimiz için takip etmekte çok zorlanıyorduk. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" derken, Fatma Betül Yakar ise, "Onuncu sınıf öğrencisiyim. İnternet konusunda çok sıkıntı çekiyorduk, bizi bu sıkıntıdan kurtardığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.