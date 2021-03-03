Köydeki 25 köpeği emekli vatandaş besliyor - Son Dakika

Köydeki 25 köpeği emekli vatandaş besliyor
03.03.2021 09:51
Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy köyünde yaklaşık 25 köpeği düzenli olarak besleyen Mevlüt Güllü, bu hareketiyle büyük takdir topluyor.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy köyünde yaklaşık 25 köpeği düzenli olarak besleyen Mevlüt Güllü, bu hareketiyle büyük takdir topluyor.
51 yaşında olan ve geçen yıl emekliye ayrılan Mevlüt Güllü, yaptığı açıklamada, "Örenköyümüzde yaklaşık 25 adet köpeğimiz var. Hepsi de zararsız ve kontrolleri yapılmış köpekler. Onların aç kalmaması için 3 günde bir Kütahya merkezde ikamet ettiğim evimden köyüme geliyorum ve onlara mama veriyorum. Özellikle soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için çaba harcıyorum. Aslanapa Belediyesi ve Aslanapa Kaymakamlığı mama desteği veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ömrüm yettiğince sokak hayvanlarına bakmaya devam edeceğim" dedi. - KÜTAHYA
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