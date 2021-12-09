Üye Girişi
Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası - Son Dakika

Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası

09.12.2021 12:06
Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası

ÇANAKKALE'nin Karbastı Mahallesi'nde, 70 yıllık evler ve yeni yapılan deprem konutunun da aralarında olduğu 12 ev ile 2 ahır için, orman alanında oldukları iddiasıyla tapu iptali davası açıldı.

ÇANAKKALE'nin Karbastı Mahallesi'nde, 70 yıllık evler ve yeni yapılan deprem konutunun da aralarında olduğu 12 ev ile 2 ahır için, orman alanında oldukları iddiasıyla tapu iptali davası açıldı. Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, 1974'teki tapu kadastro çalışmalarında Orman İşletme'ye görüş sorulmadığından sürecin bugüne uzadığını ve bahsi geçen 14 parselin orman sınırında kaldığının tespitiyle konunun yargıya taşındığını söyledi. Köylüler, yıllardır oturdukları evleri için açılan tapu iptali davasına tepki gösterdi.

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü, Ayvacık ilçesi Kösedere köyünün 4 kilometre uzaklıktaki Karbastı Mahallesi'nde, TOKİ tarafından yaptırılan bir deprem konutunun da aralarında olduğu 12 hane ve 2 ahır için tapu iptali davası açtı. Orman İşletme Müdürlüğü, alanın orman sahasında kaldığı iddiasıyla evler üzerinde ihtiyati tedbir kararı aldırdı.

Duruma şaşırdıklarını belirten ev sahipleri, 1 asra yakın zamandır oturulan, 2 kez kadastro çalışması yapılıp, 2 defa de tapu çıkarılan hanelerine açılan tapu iptal davasına tepki gösterdi. Tapu iptal davası açılan evinde 50 yıldır oturduğunu söyleyen Mahir Bingül (76), "Bizim elimize bir kağıt geldi. Bir şeyden de haberimiz yok. Ben kendimi bildim bileli burada binalarımız var. Bu zamana kadar tapu geldi, geçti. Deprem evleri oldu. Kimse de gelip burası ormana ait demedi. Böyle bir durum varsa 70 yıldır neden gelip itiraz edilmedi. Burada bir muamma var. Buna devletimizin bir çözüm yolu bulmasını istiyoruz. 50-60 yıldır bu evlerinde oturanlar var. 1975-1976 yıllarında tapu kesildi. Herkesin tapusu var. O zaman yetkililer müdahale de etmedi. Bir şey denilmedi. Bu durum ansızın, durup dururken nereden çıktı. Anlayamadık, şaşkınız" dedi.EVLERİNİ KAYBETMEKTEN KORKUYORLARRamazan Gül (56), mahallenin yarısının evlerini kaybetmekten korktuğunu ifade ederek, "Bizim köyümüze bir akşam bir ormancı gelmiş. Bize bir kağıt imzalattı, gitti. Ondan sonra bize mahkeme yazısı geldi, 14 kişiye, mahallenin yarısına. Bu durumdan da mağdur olduk. 80-90 yıldır oturan kişiler var. 2-3 kez el değiştiren, satılan evler var. Devlet tarafından deprem konutu yapılan bir ev de var ve bu evler tapu iptal davasıyla karşı karşıya. 1976'dan beridir tapular duruyor. Köyümüzde vatandaşların evleri elinden alınmaya çalışılıyor" diye konuştu.İKİNCİ KEZ TAPU VERİLDİEvinin kayınvalidesinden kaldığını anlatan Nazmiye Uçar (60), "Valla biz de bilmiyoruz bu işi. Kaynana-kaynatadan kalma bu evimiz. İkinci kez tapu kesildi, verildi bize. Nereye gideceğimizi şaşırdık. Bu kış gününde nereye gidelim? Evimiz köyün orta yerinde, caminin dibinde. Nasıl orman oluyor bilmiyorum. 45 senedir evimde oturuyorum. Daha önce de kaynanam oturuyordu bu evde. Anlamadık bu işi" dedi.Evini 6 yıl önce satın aldığını söyleyen Arife Şener (53) de, "Ben ikinci kez tapu aldım. 2015 yılında evimi satın aldım. İçerisinde oturuyorum. Bir gelirim de yok. Ne yapacağımızı şaşırdık. Gecelerce düşünüyoruz eşimle. Yevmiyeye giderek geçiniyorum. Şaşırmış durumdayım" diye konuştu.14 PARSELİN ORMAN SINIRINDA KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bölgede, 1970 yılında yapılan çalışmalarda, bahsi geçen parsellerin orman sınırında kaldığının belirlendiğini ifade eden Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise, "Bu bölgede önceki tapu kadastro çalışmalarında orman işletmeye görüş sorulmadığı için süreç bugüne kadar uzadı. Ayrıca bölgenin 2009 yılında 'kestanelik köy ormanı' olarak tescil yapılmasından kaynaklanan başka bir sorun daha var. 2021 yılında Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün yaptığı sayısallaştırma çalışmalarında Çanakkale Kadastro Mahkemesi'nin işletmeye görüş sorması kapsamında bahsi geçen 14 parselin orman sınırında kaldığı tespit edildi. Konu, yargıya taşındı ve yaşanan sorunları yargı çözecek. Hiçbir vatandaşın mağdur edilmesini istemiyoruz" dedi.


Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası
Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası
Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası
Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası
Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası
Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası
Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası
Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası
Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası
Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası
Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası

Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale, Deprem, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı 12:15 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı
Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada! 12:13 Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada! Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapılacak 12:04 Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapılacak Cinci hoca 12:02 Cinci hoca "sana eşcinsel cin musallat olmuş" dedi, mastürbasyon yaptırdı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında perişan oldu 09:55 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında perişan oldu Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir

Son Dakika Haberleri
12:15 Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı
12:14 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı
12:14 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor''
12:13 Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada!
12:11 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak
12:04 Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapılacak
12:02 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım
12:01 Cinci hoca "sana eşcinsel cin musallat olmuş" dedi, mastürbasyon yaptırdı
11:58 Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur
11:54 Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor
Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı         
12:16
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor'' Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor''         
12:14
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak         
12:11
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi         
10:13
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 12:22:35. #1.12#
SON DAKİKA: Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement