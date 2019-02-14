Köydeki Ahır Yangınında 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
33 dakika önce
SİVAS'ta çiftçi İbrahim Yıldırım'a ait samanlıkta çıkan ve ahıra sıçrayan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
SİVAS'ta çiftçi İbrahim Yıldırım'a ait samanlıkta çıkan ve ahıra sıçrayan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Söğütçük köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan İbrahim Yıldırım'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın samanlığın yan tarafındaki ahıra sıçradı. Alevleri gören köylüler yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri köye giderek yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Yangında, 4 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:07 Kaynak: DHA
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