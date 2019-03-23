Son Dakika Haberleri: Köydeki Cinayette Katil Komşu Çıktı (2)

Köydeki Cinayette Katil Komşu Çıktı (2)

21 dakika önce

TUTUKLANDIZonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde, komşusu Cevat Ü.'nün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Mehmet İ., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Köydeki Cinayette Katil Komşu Çıktı (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Zonguldak'ın  Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde, komşusu Cevat Ü.'nün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Mehmet İ., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:07 Kaynak: DHA

Zonguldak, Çaycuma, Güncel
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