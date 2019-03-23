Köydeki Cinayette Katil Komşu Çıktı (2)
21 dakika önce
TUTUKLANDIZonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde, komşusu Cevat Ü.'nün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Mehmet İ., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesine bağlı Basat köyünde, komşusu Cevat Ü.'nün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Mehmet İ., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:07 Kaynak: DHA
Komşusunu, Engelli Oğluna Cinsel Saldırıda Bulunduğu İçin Öldürmüş
13 Yaşındaki Çocuk, Tüfekle Oynarken Kazara Arkadaşını Vurdu
Kamyonete Çarpan Otomobilde Bulunan 3 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
Atatürk Havalimanında 25 Metreden Düşen Alman Yolcu, Hayatını Kaybetti