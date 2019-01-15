Son Dakika Haberleri: Köydeki Çocuklara Yardım, Gençlere Konser

Köydeki Çocuklara Yardım, Gençlere Konser

1 saat önce

İstanbul'dan Siirt'e gelen üç genç, Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyünde ilkokul öğrencilerine giysi yardımında bulundu, üniversitede gençlere konser verdi.

Köydeki Çocuklara Yardım, Gençlere Konser, System.String[]
İstanbul'dan Siirt'e gelen üç genç, Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyünde ilkokul öğrencilerine giysi yardımında bulundu, üniversitede gençlere konser verdi.

İstanbul'da yaşayan müzisyen Yiğit Okan, mimar Burcu Özer ve esnaf Mert Çay, yürüttükleri "Çocuklar Üşümesin" kampanyasıyla hayırseverlerden temin ettikleri giysileri ulaştırmak üzere Siirt'e geldi.

Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyüne geçen gençler, ilkokul öğrencilerine kışlık giysileri dağıttı.

Gençler Siirt Üniversitesi Konferans Salonu'nda da konser verdi.

Konsere, Vali Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri de katıldı.

"Sıcacık gönüllerinde ısınmaya ihtiyacımız var"

Özer, konserin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların gönüllerine dokunabilmek için İstanbul'dan Siirt'e geldiklerini söyledi.

Önce köyde çocuklarla bir araya geldiklerini ifade eden Özer, kent merkezinde de gençlere mini bir konser vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Soğuk kış günlerinde çocukların üşümemesi için herkesi sorumluluk almaya davet eden Özer, şöyle konuştu:

"Babam, Sayın Valimizin yakın arkadaşı. Onun vasıtasıyla Siirt'e geldik. İstanbul'dan buraya gelerek yardım ulaştırdık. Oradaki kardeşlerimizle çok güzel duygular yaşadık. Asıl bizim onların o tertemiz, sıcacık gönüllerinde ısınmaya ihtiyacımız var."

Özer, ziyaretleri sırasında duygulu anlar yaşadıklarını aktardı.

Müzisyen Okan da 237 çocuğa destek sunmak için Siirt'te bulunduklarını belirtti.

Çocukların gözlerindeki ışığın kendilerini çok etkilediğini anlatan Okan, "Öğrencimizin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak için Siirt'e geldik. Çok mutluyum." diye konuştu.

Okan, bu tür adımların sosyal sorumluluk projelerine dönüşmesini umut ettiklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:03 Kaynak: AA

Pervari, İstanbul, Siirt, Güncel
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