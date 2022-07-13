Köydeki evin çatısından çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Köydeki evin çatısından çıkan yangın korkuttu

13.07.2022 10:43
Köydeki evin çatısından çıkan yangın korkuttu

Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt köyünde 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt köyünde 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Sulakyurt köyünde bulunan iki katlı bir evde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında evin çatı katı kullanılamaz hale gelirken maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay merkeze bağlı Sulakyurt köyünde meydana geldi. Nurbay ilkar ve Enver ilkar kardeşlere ait evin çatı katında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ardahan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Aras Edaş ekipleri ise elektrik aksamalarına karşı hazır bekledi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda evin çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köydeki evin çatısından çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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