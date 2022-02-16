Köydeki evine 1 liralık elektrik faturası geldi, 3 taksitte ödedi - Son Dakika

EDİRNE'nin Barutluk Mahallesi'nde oturan Ferhat Seval (60), merkeze bağlı Menekşesofular köyündeki evine gelen 1 liralık elektrik faturası karşısında şaşkınlık yaşadı. Ödemeyi geciktirdiği için tutarın 3 taksite bölündüğü faturaya anlam veremediğini söyledi. Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. yetkilileri ise10 liranın altında fatura kesilmediğini, bu durumun sıfır rakamının okunmamasından kaynaklı sistem hatası olduğu ve 3 taksitte ödenmesinin de yine sistemden kaynaklandığını belirtti.

Edirne'de Barutluk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ferhat Seval'in, Menekşesofular köyündeki evine 1 liralık elektrik faturası geldi. Fatura tutarını cep telefonuna gelen mesajdan öğrenen Seval, şaşkınlık yaşadı. Sayacın ilk ve son okumasının arasından 60 gün geçtiği için kendisinden tutarı 3 taksitte ödemesi istenen Seval, faturasını 0.33 kuruş, 0.33 kuruş ve 0.34 kuruşluk taksitler halinde ödedi. 1 liralık tutar için fatura kesilmesini ilginç bulduğunu söyleyen Ferhat Seval, 3 taksite bölünmesine de anlam veremediğini söyledi.

Yazın köyde, kışın ise doğalgazdan yararlanmak için kent merkezindeki evlerinde oturduklarını söyleyen Seval, "Köydeki evime 1 liralık fatura geldi. Normalde kış boyunca hiç kullanmıyorum orasını ama 1 lira elektrik faturası kesilmesi çok garibime gitti. Her ay bana fatura tutarımı belirten mesaj geliyor, bu ay 1 lira geldi. Son ödeme tarihi ayın 16'sıydı, ben de gittim 3 taksidi birden tek seferde ödedim. İşin ilginci, 1 lira fatura ödemek için yarım saat sırada durdum. 1 lirayı 3 taksitle aldılar, sistemin bir kerede tahsil edemeyeceğini söyleyip o şekilde tahsil ettiler" dedi.Edirne kent merkezindeki evine ise 1000 lira fatura geldiğini söyleyen Seval, "Keşke onu 3 takside bölselerdi daha faydalı olurdu. Onu neden bölmediklerini sorduğumda, sistemin böyle tercih ettiğini söylediler. Yani bence 1 liralık faturanın kesilmemesi lazım. Bu durum hem benim için de vakit kaybı oluyor, onlar için de kağıt kaybı. Sırf 1 liralık fatura için 3 kağıt makbuz kesildi. Bu kağıdın maliyetini ödemez bu tutar" diye konuştu.'İLK BAŞTA İNANMADIM'Barutluk Mahallesi Muhtarı Zeki Yaşagör de, "Arkadaşım 1 liralık fatura geldiğini söyleyince gerçekten çok şaşırdım, inanamadım herhalde espri yapıyor, dedim. Gerçekten 1 liralık geldiğini gördüm ve çok şaşırdım. İşin ilginci 1 liralık fatura takibe girmiş. Bu faturayı 3'e bölüp ödedi kendisi. Son zamanlarda hep yaşıyoruz, Türkiye genelinde yaşanan yüksek faturalar gündemimizden düşmüyor. Bu şekilde bir fatura gelmesi böyle bir dönemde ilginç oldu" ifadelerini kullandı.'SİSTEM HATASI'

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. yetkilileri, 10 liranın altında fatura çıkarılmadığı, bunun bir sistem hatası olduğunu belirterek, 10 liralık faturanın sistemde sıfırı okunmadığı için sadece 1 rakamının kaldığını, faturanın 3 taksitte ödenmesinin de yine sistemden kaynaklandığını kaydetti.