Köydeki evini kira süresi dolmadan boşalttı

Özgü Namal, geçen yıl kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren eşi Ahmet Serdar Oral 'la Köyceğiz'e bağlı Ağla köyünde yaşadıkları evi kullanıma kapattı. 2015 yılından bu yana 2 çocuğuyla Muğla Köyceğiz'de yaşayan çift, İstanbul'daki evlerinde oldukları sırada Ahmet Serdar Oral kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

Eşinin geçtiğimiz ekim ayında vefatıyla sarsılan Namal, 5 yıl önce eşi ile beraber 10 yıllığına kiralayıp köy hayatına geçtiği evine bir daha gitmedi. Evin bahçesinde Özgü Namal'ın çocuklarının oyuncakları ve kurdukları salıncağın atıl vaziyette durduğu da yakın çevreden öğrenildi.

Eşiyle birlikte yatırım için köyden satın aldıkları ve etrafına duvar ördükleri 7 dönüm büyüklüğündeki, içinde göl bulunan arsayı 3 milyon TL'ye satışa çıkaran Özgü Namal, ardından bu kararından vazgeçti. Namal'ın köydeki kalan eşyaları toplaması için çalışanlarını göndereceği öğrenildi.

Özgü Namal ile Ahmet Serdar Oral 2014 yılında evlenmişti. Ahmet Serdar Oral, geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybetti. Namal'ın çocukları Nefes ve Elem Su'nun oyuncaklarının hala köy evinin bahçesinde durduğu görüldü.