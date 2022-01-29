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Köydeki hastalara paletli araçla ulaştılar - Son Dakika

Köydeki hastalara paletli araçla ulaştılar

29.01.2022 18:40
Köydeki hastalara paletli araçla ulaştılar

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde tipiden yolları kapalı olan köydeki 2 hasta, bölgede çalışma yapan enerji ekibinin paletli aracı ile ambulansa taşındı.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde tipiden yolları kapalı olan köydeki 2 hasta, bölgede çalışma yapan enerji ekibinin paletli aracı ile ambulansa taşındı.

İmranlı ilçesine bağlı Karapınar köyünde yaşayan böbrek hastası Hasret Can Alişanoğlu'nun (34) sancıları artınca yakınları köye sağlık ekibi çağırdı. Ancak tipi nedeni ile yolu kapanan köye ulaşamayan ekipler, bölgede çalışma yapan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin enerji timlerinden yardım istedi. Sağlık personelini paletli araçla köye götüren ekipler, hastayı da alarak ambulansa taşıdı. Ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alişanoğlu tedaviye alındı.Yine aynı ilçeye bağlı Kızılmezra köyünde yaşayan ve rahatsızlanan Fatma Yıldızay da enerji timlerinin paletli aracı ile taşınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı ve hastaneye kaldırılması sağlandı.


Köydeki hastalara paletli araçla ulaştılar
Köydeki hastalara paletli araçla ulaştılar
Köydeki hastalara paletli araçla ulaştılar
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Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köydeki hastalara paletli araçla ulaştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köydeki hastalara paletli araçla ulaştılar - Son Dakika
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