Son Dakika Haberleri: Köydeki kavgada vurulan eski muhtar yaralandı, oğlu öldü
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Köydeki kavgada vurulan eski muhtar yaralandı, oğlu öldü

40 dakika önce

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Mescitli köyünde çıkan silahlı kavgada, Yakup Osko (36) öldü, köyün eski muhtarı Halis Osko (58) ise yaralandı.

Köydeki kavgada vurulan eski muhtar yaralandı, oğlu öldü, System.String[]
KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Mescitli köyünde çıkan silahlı kavgada, Yakup Osko (36) öldü, köyün eski muhtarı Halis Osko (58) ise yaralandı.
Arpaçay'a bağlı Mescitli köyünde bugün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada eski muhtar Halis Osko ile oğlu Yakup Osko silahla vuruldu. Yaralanan baba ve oğlu, köylülerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla  Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Osko burada doktorların yaptığı müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde önlem aldı.


- Kars
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:48 Kaynak: DHA
Jandarma, Arpaçay, Kars, Güncel
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