Köydeki kavgada vurulan eski muhtar yaralandı, oğlu öldü
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KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Mescitli köyünde çıkan silahlı kavgada, Yakup Osko (36) öldü, köyün eski muhtarı Halis Osko (58) ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:15 Kaynak: DHA
KARS'ın Arpaçay
ilçesine bağlı Mescitli köyünde çıkan silahlı kavgada, Yakup Osko (36) öldü, köyün eski muhtarı Halis Osko (58) ise yaralandı.
Arpaçay'a bağlı Mescitli köyünde bugün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada eski muhtar Halis Osko ile oğlu Yakup Osko silahla vuruldu. Yaralanan baba ve oğlu, köylülerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Kafkas Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yakup Osko burada doktorların yaptığı müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma
, olayların daha fazla büyümemesi için köyde önlem aldı.
- Kars
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