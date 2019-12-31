Köydeki minik öğrencilere 'kuaför' sürprizi - Son Dakika

Sinop 'ta Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, daha önce hiç kuaföre gitmemiş, Abalı köyündeki ilkokul öğrencilerine yeni yıl öncesi sürpriz ziyarette bulundu. Kuaför adayları, öğrencilerin saçlarını kesti, fön çekip, bakım yaptı. Minik öğrenciler de kuaförlerle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Kentte Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri, ilkokulda okuyan ve daha önce hiç kuaföre gitmeyen öğrencilere yılbaşı sürprizi yaptı. Düzenlenen proje kapsamında, kente en uzak Abalı köyüne giden ustalık seviyesine ulaşmış kuaför adayları, buradaki Abalı İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyaretin arından kolları sıvayan usta öğrenciler, yanlarında getirdikleri ekipmanlarla, minik öğrencilerin saçlarını bakıma aldı. Sınıflarındaki sıralarında kuaför adaylarınca özenle bakıma alınan saçlarına fön çekilip model yapılan minik öğrenciler, kuaförlerle tanışmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

'ONLARI MUTLU ETMEK İSTEDİK'

Sinop Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri öğretmeni Özgül Özyılmaz Alptekin, amaçlarının çocukları yeni yıl öncesi mutlu etmek olduğunu belirterek, Öğrencilerimizin mesleklerini geliştirme, tecrübelerini arttırmaları, pratik kazanmaları, hem de Abalı okulumuzdaki öğrencilerimizi yılbaşı arifesinde mutlu etmeyi düşündük. Kırsal kesim, merkezden uzak köy okulundaki öğrenciler, eminim birçoğu ilk kez kuaför görmekte, ilk defa saçlarını kuaföre teslim etmekteler. Bunlar için çok anlamlı. Bizde buna aracı olduğumuz için çok mutluyuz dedi.

'MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNUYOR'

Abalı İlkokulu sınıf öğretmeni Songül Sezgin Özdemir de anlamlı organizasyonla çocukların çok mutlu olduğunu söyleyerek, Çocukların mutluluğu zaten yüzlerinden okunuyor. Gerçekten bu alanda, kuaför alanında öğrencilerimizi bilgilendirmeleri, onlara yılbaşı öncesi güzel bir bakım yapmaları, çocukları ve bizleri çok hoşumuza gitti. Gelen ekip arkadaşlarıma, öğretmenlerime, bu projeyi destekleyen okul müdürümüze kendim ve bütün okulum adına teşekkür ediyorum diye konuştu.

'İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRDİK'

Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri öğrencisi Özlem Özdemir ise çocukların istekleri üzerine saç kesimi yaptıklarını anlatarak, Okulumuzla geldik. Burada hiç kuaförle karşılaşmayan, hiç kuaföre gelmemiş, kendisinde özgüveni hissetmemiş çocukların isteklerini yerine getirmeye çalıştık. Biz de çok mutluyuz. Böyle bir imkanı bize sağlayan Özgül hocama da teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin devamının gelmesini diliyorum dedi.