Köydeki öğrenciler ikinci yarıyıla sobada kestane pişirip kartopu oynayarak girdi - AĞRI - Son Dakika
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Köydeki öğrenciler ikinci yarıyıla sobada kestane pişirip kartopu oynayarak girdi - AĞRI

6 saat önce

Ağrı'da bir köy okulunda eğitim gören öğrenciler, tatilin sona ermesiyle başladıkları ikinci yarıyıla okullarındaki sobada kestane pişirip, bahçede kar topu oynayarak girdi.

Ağrı'da bir köy okulunda eğitim gören öğrenciler, tatilin sona ermesiyle başladıkları ikinci yarıyıla okullarındaki sobada kestane pişirip, bahçede kar topu oynayarak girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin ilk gününde Yolluyazı köyündeki İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Sohbet ettiği öğrencilere sobanın üzerinde pişirdiği kestaneleri ikram eden Tekin, çocukların okulun bahçesinde kartopu oynama talebini de geri çevirmedi.

Öğrencilerle keyifli vakit geçiren Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarıyılın herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tekin, kentte kış mevsiminin çok sert geçtiğini belirterek, "Eğitim öğretime köy okulundaki öğretmen ve öğrencilerimizle başlamak istedik. Gelirken de çocuklara kestane getirdik. Öğrencilerimiz kartopu oynamak istedi, biz de onlarla oynadık. İkinci yarıyıla güzel bir başlangıç oldu." diye konuştu.

Köydeki öğrenciler ikinci yarıyıla sobada kestane pişirip kartopu oynayarak girdi - AĞRI

Faruk Tekin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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