Köydeki Öğrencilere Spor Malzemesi

Batman
'ın Gercüş
ilçesinin Yemişli
köyündeki öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonunu tarafından yürütülen "Orada Bir Köy Var Uzakta Projesi" kapsamında Yemişli İlkokulundaki öğrencilere raket, top, file ve spor malzemesi verildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Soyvural
, proje sayesinde öğrencilerin badminton ile tanıştığını belirterek, "Daha önce de köyde halı saha inşa etmiştik. Buradaki öğrencilerin spora bir yatkınlığı var. Biz de bu yatkınlıktan dolayı öğrencilere destek vermek istedik. İnşallah köylerimizde gençlerimizin ihtiyaç duyduğu sportif alanları oluşturacağız." ifadelerini kullandı.
Öğretmen Kerem Argün, köyün ilçeye uzaklığı dolayısıyla sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, "Çocuklar spor yapmayı çok seviyorlar ama yeterli malzememiz yoktu." dedi.
Öğrenci, Elif Ok, badmintonu daha önce televizyonda gördüğünü söyledi.