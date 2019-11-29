Köydeki öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor

Kozluk ilçesinde kuaför Mustafa Ertuş, her hafta bir köy okulunda okuyan öğrencilerin tıraşını ücretsiz yapıyor.

Kozluk'ta yaşayan Ertuş, her hafta bir köy okulunu ziyaret ederek, öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Ertuş, köy okulunda okuyan öğrencilere temizliğin önemini göstermek amacıyla bu hizmeti sunduğunu söyledi.