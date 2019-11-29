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Köydeki öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor

6 saat önce

Kozluk ilçesinde kuaför Mustafa Ertuş, her hafta bir köy okulunda okuyan öğrencilerin tıraşını ücretsiz yapıyor.

Köydeki öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor, System.String[]

Kozluk ilçesinde kuaför Mustafa Ertuş, her hafta bir köy okulunda okuyan öğrencilerin tıraşını ücretsiz yapıyor.

Kozluk'ta yaşayan Ertuş, her hafta bir köy okulunu ziyaret ederek, öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Ertuş, köy okulunda okuyan öğrencilere temizliğin önemini göstermek amacıyla bu hizmeti sunduğunu söyledi.

Kuaför, Kozluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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