Köydeki öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor
6 saat önce
Kozluk ilçesinde kuaför Mustafa Ertuş, her hafta bir köy okulunda okuyan öğrencilerin tıraşını ücretsiz yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:24 Kaynak: AA
Kozluk ilçesinde kuaför Mustafa Ertuş, her hafta bir köy okulunda okuyan öğrencilerin tıraşını ücretsiz yapıyor.
Kozluk'ta yaşayan Ertuş, her hafta bir köy okulunu ziyaret ederek, öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.
Ertuş, köy okulunda okuyan öğrencilere temizliğin önemini göstermek amacıyla bu hizmeti sunduğunu söyledi.
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