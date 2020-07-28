Köydeki yangında 4 ev, 3 ahır kül oldu - Son Dakika

Köydeki yangında 4 ev, 3 ahır kül oldu

ERZİNCAN'ın Tercan İlçesine bağlı Kuzören Köyü'nde çıkan yangında 4 ev ile 3 ahır yandı.

Olay, bugün sabah 10.00 sıralarında Tercan ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Kuzören köyünde meydana geldi. Hacı Işık'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.Yangın kısa sürede büyüyerek kardeşi Hayri Işık'ın evine, ardından komşu ev ve ahırlara sıçradı. Tercan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 ev ile 3 ahır kullanılamaz hale geldi.