Sinirden deliye dönen Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu: Ben senin ilgilendiğin kadınlar arasına giriyor muyum? - Son Dakika
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Sinirden deliye dönen Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu: Ben senin ilgilendiğin kadınlar arasına giriyor muyum?

30.12.2022 14:44

Köydeki yaşlı kadınlara tacizde bulunduğu öne sürülen Sinan Sardoğan Müge Anlı'nın programına katıldı. Anlı'nın adama "Ben senin ilgilendiğin kadınlar arasına giriyor muyum?" diyerek tepki gösterdiği anlar yayına damga vurdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Arife Gökçe'nin kaybı gündem oldu. Evinde tavuk pişirirken kaybolan Gökçe'yi bulmak isteyen yakınları programa katıldı. Programda, yaşlı kadının köylüsü olan Sinan adındaki bir kişinin Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

İddialar üzerine Sinan'ın yayına katılmasıyla programa telefon yağdı. Yayına bağlananlar, Sinan'ın yaşlı köylü kadınları hedef alarak cinsel içerikli mesajlar attığını anlattı. Sinan iddiaları yalanlarken, stüdyoda gergin anlar yaşandı.

"BEN İLGİ ALANINA GİRİYOR MUYUM?"

Sunucu Müge Anlı, "İstersen ben de verebilirim telefonumu. Ben ilgilendiğin kadınlar arasına giriyor muyum bilmiyorum ama... Sana bir şey söyleyeyim mi sen beni yolda gördüğün zaman merhaba bile deme, diyemezsin" ifadelerini kullanarak Sinan Sarıdoğan'a tepki gösterdi.

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Müge Anlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinirden deliye dönen Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu: Ben senin ilgilendiğin kadınlar arasına giriyor muyum? - Son Dakika


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