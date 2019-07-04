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Köyden kente göçü azaltma projelerine devlet desteği

54 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, genç çiftçilere yönelik köyden kente göçü azaltmak için başlatılan proje kapsamında, son üç yıla 85 genç çiftçinin her birine 30'ar bin TL olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toplam 2 milyon 550 bin TL hibe desteği verildiği bildirildi.

Köyden kente göçü azaltma projelerine devlet desteği, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, genç çiftçilere yönelik köyden kente göçü azaltmak için başlatılan proje kapsamında, son üç yıla 85 genç çiftçinin her birine 30'ar bin TL olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toplam 2 milyon 550 bin TL hibe desteği verildiği bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, proje kapsamında istiridye mantarı üretimi, seracılık, meyve bahçesi tesisi, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kanatlı yetiştiriciliği, yem bitkisi yetiştiriciliği ve arıcılık gibi alanlarda 85 aileye hibe desteği verilerek, bu ailelerin geçimlerini sağlamalarının amaçlandığını ifade etti. Tokdemir " Genç çiftçi projesi kapsamında verilen hibeleri doğru yerlere, doğru kişilere verme gayreti içinde olduk. 85 ailemiz hayatlarının bundan sonraki kısmında geçimlerini sağlayacak bir işe kavuştular. Projemizin başarılı olduğunu ve devletimizin imkanlarının doğru kullanıldığını görüyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:48 Kaynak: İHA
Ekonomi
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