KÖYDES için 16 milyon ödenek ayrıldı
30.04.2021 14:49
İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Köy Alt Yapısını Destekleme (KÖYDES) Projesi için 16 milyon 764 bin 69 TL ödenek ayrıldığını söyledi.
İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Köy Alt Yapısını Destekleme (KÖYDES) Projesi için 16 milyon 764 bin 69 TL ödenek ayrıldığını söyledi.
İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın, Yaz dönemini en iyi şekilde değerlendirerek köylere hizmet götüreceklerini ifade ederek, "KÖYDES ödeneği ile ilgili çalışma yaptık. Kilis merkez köyleri için 5 milyon 594 bin 167 TL, Elbeyli ilçesine bağlı köyler için 2 milyon 603 bin 246 TL, Musabeyli ilçesine bağlı köyler için 6 milyon 83 bin 330 TL ile Polateli ilçesine bağlı köyler için 2 milyon 483 bin 326 TL ödenek olmak üzere 16 milyon 764 bin 69 TL KÖYDES ödeneceği ayrıldı" diye konuştu. - KİLİS
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