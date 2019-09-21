KÖYDES Tahsisat Komisyonu toplantısı yapıldı

KÖYDES Tahsisat Komisyonu, 2019 yılı KÖYDES Projesi kapsamında programa alınan işlerin il düzeyinde genel bir değerlendirmesini yapmak üzere Vali Fahri Meral başkanlığında toplandı.



Toplantıda, KÖYDES projesi kapsamında tahsis edilerek komisyon kararı ile il genelinde dağıtımı yapılan ödeneklerle yapılan yol projelerinin, içme ve sulama suyu projeleri, ortak alım işleri ile devam eden ve bitirilen yatırımlar görüşüldü.



Vali Fahri Meral toplantıda, 2019 yılı KÖYDES projesi kapsamında programa alınan ve devam eden projelerin yıl içerisinde bitirilmesi talimatını verdi.



Yapılan değerlendirmeler, görüş ve önerilerle birlikte komisyon tarafından alınan kararların ardından toplantı sona erdi.



Valilikte gerçekleştirilen toplantıya, Karaman Valisi Fahri Meral, Sarıveliler Kaymakamı ve Ermenek Kaymakam Vekili Emrah Uzun, Başyayla Kaymakamı Evren Çakır, Ayrancı ve Kazımkarabekir Kaymakam Vekili Mehmet Ali Atak, İl Genel Meclis Başkan Vekili Hakkı Karaduman ve KÖYDES Tahsisat Komisyonunun diğer üyeleri katıldı.