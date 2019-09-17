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KÖYDES Toplantısı yapıldı

6 dakika önce

Köylerin Altyapılarının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz'ın başkanlığında yapıldı.

KÖYDES Toplantısı yapıldı, System.String[]

Köylerin Altyapılarının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz'ın başkanlığında yapıldı.


KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplantısına Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Bu toplantıların vatandaşa en iyi hizmeti verebilmek adına düzenli aralıklarla yapıldığını belirten Vali Mustafa Tutulmaz "Tüm köylerimizin en iyi hizmeti almasını ve bu doğrultuda daha yaşanılabilir köyler olmasını arzu ediyoruz. Bakanlığımız koordinesinde yürütülen Köylerin Altyapılarının Desteklenmesi Projesi KÖYDES'in temel hedefi budur. Vatandaşlarımızın hak ettikleri hizmeti almaları ve en güzel ortamlarda yaşamları için devletin hizmet makamında olan bizler ve tüm kamu kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir" dedi.


Toplantıda, 2019 yılı içerisinde KÖYDES kapsamında yapılması planlanan yol, içme suyu ve kanalizasyon projeleri değerlendirildi.


Vali Tutulmaz, toplantıda ödeneklerin verimli, etkin ve hızlı şekilde kullanılması yönünde Kaymakamlar ile ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi. - AFYONKARAHİSAR

Burhanettin Çoban, Mustafa Tutulmaz, Boztepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:45 Kaynak: İHA
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