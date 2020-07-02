KÖYDES Yönetim Kurulu'na Uluhan seçildi - Son Dakika

Kars Valiliği Türker Öksüz, Başkanlığı'nda düzenlenen Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Yönetim Kuruluna MHP İl Genel Meclisi Üyesi Turgay Uluhan seçildi.



MHP İl Genel Meclisi Üyesi Turgay Uluhan'a merkez ve ilçe köy muhtarlarının tamamı oy verirken, Uluhan, muhtarlarının güvenine layık olacağını belirtti.



MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel'de Uluhan'ı makamında kabul ederek tebrik etti.



Adıgüzel, "Kars Merkez ilçe köy muhtarlarımıza en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. Kars'ımız ve partimiz adına hayırlı olsun. Başta kıymetli valimiz Türker Öksüz olmak üzere, Vali Yardımcımız Tahsin Aksu'ya, İl Genel Meclisi Üyemiz Turgay Uluhan'a, KÖYDES'e seçilen diğer üyelere ve köy muhtarlarımıza başarılı çalışmalar temenni ediyorum" dedi. - KARS