Son Dakika Haberleri: Köye Çok Amaçlı Salon

Köye Çok Amaçlı Salon

8 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde köylü-devlet işbirliği ile çok amaçlı salon yapımına başlandığı bildirildi.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde köylü-devlet işbirliği ile çok amaçlı salon yapımına başlandığı bildirildi.

Köy Muhtarı Osman Gündüz, 300 metrekarelik alanda inşaatına başlanan çok amaçlı salonun yapımına köylü olarak iş gücü ve maddi katkıda bulunacaklarını belirtti.

Vatandaşa hizmet için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Gündüz, "Devletimizin sayesinde köyümüzün sorunları bir bir çözümlendi. Son olarak özellikle düğünlerde büyük ihtiyaç duyulan çok amaçlı salon yapımına başlandık. Yaklaşık 250 bin liraya mal olacak salonun yapımını bir yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Çok amaçlı salon yapımına katkılarından dolayı Kaymakamımıza, Özel İdare Müdürümüze, İl Genel Meclisi üyelerimize ve köy halkına çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

Osman Gündüz, Hisarcık, Kütahya, Güncel
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