Son Dakika Haberleri: Köye Dağdan Kepçe ile Kar Getirdi

Köye Dağdan Kepçe ile Kar Getirdi

47 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesine bağlı Narince köyüne 8 yıldır kar yağmayınca köyde yaşayan kepçe operatörü dağdan kepçe ile kar getirdi.

Köye Dağdan Kepçe ile Kar Getirdi, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesine bağlı Narince köyüne 8 yıldır kar yağmayınca köyde yaşayan kepçe operatörü dağdan kepçe ile kar getirdi. Köylüler kar özlemi yaşadıklarını belirtti. 

2011 yılından bu yana kar yağmayan Narince köyünde yaşayanlar, köyde yaşayan ve kepçe operatörü olan Arif Günel'den kar getirmesini rica etti. Köylülerin isteğini geri çevirmeyen Arif Günel yakın bölgede kar yağan dağlık alana çıkarak kepçesine doldurduğu karı köye getirdi. Köy meydanına gelen kar dolu kepçeyi gören köylüler, karları poşetlere doldurarak evlerine götürdü. 8 yıldır kar yağmadığı için özlem çektiklerini ve eve götürdükleri söyleyen köylüler karın bir kısmını yediklerini ifade etti. 

- Kahtaadıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:04 Kaynak: DHA

Kahta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi Iğdır'da Sınır Karakoluna Roketli Saldırı: 1 Askerimiz Yaralandı

AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi "Alın Sizin Olsun" Deyip Yaralı Atını Yola Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 17:51:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köye Dağdan Kepçe ile Kar Getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]