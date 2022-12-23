Bir köy diken üstünde! Gece ahıra dalan gizemli yaratık onlarca hayvanı telef etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bir köy diken üstünde! Gece ahıra dalan gizemli yaratık onlarca hayvanı telef etti

23.12.2022 17:44

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Anberinarkı köyüne gelen yırtıcı bir hayvan köyde 3 farklı evin ahırındaki 27 koyun, 17 tavuk ve 4 kazı telef etti. Hayvanları telef olan kadın, "Korkudan dışarı çıkamıyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Anberinarkı köyüne gece saatlerinde gelen yırtıcı bir hayvan geçimlerini küçükbaş hayvan besiciliği yaparak sağlayan Salih ve Elif Aslan çiftinin evinin yanındaki ahıra girerek 15 koyunu telef etti. Ardından Aslan çiftinin komşularının ahırlarına da giren yırtıcı hayvan burada da 12 koyun 17 tavuk ve 4 kazı telef etti.

Koca köy diken üstünde! Gece ahıra dalan gizemli yaratık koyunları yedi

"SIRTI BEYAZ, KULAKLARI DİKTİ"

Sırtı beyaz kulakları dik bir şekilde köyde bir hayvan görüldüğünü belirten Salih Aslan, "Benim ahıra giren hayvan 15 tane koyunumu telef etti. Dünde bekledik bir daha gelir mi diye ama gelmedi. Sadece benimde değil. Şurada diğer komşuların da koyunlarını telef etti" şeklinde konuştu.

Koca köy diken üstünde! Gece ahıra dalan gizemli yaratık koyunları yedi

"DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUZ"

Dışarı çıkmaktan korktuklarını belirten Elif Aslan ise "Malımız öldü başka bir şeyimiz yok bizim gelirimiz bu. Sırtında çizikler var diye değişik bir hayvan gelmiş. Çocuğum bir daha gelir mi diye bekledi gelmedi. Dışarı çıkarken korkuyorum saldırır diye" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Osmaniye'de hırsızlar JASAT'a yakalandı Osmaniye'de hırsızlar JASAT'a yakalandı Osmaniye'de 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaladı Osmaniye'de 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaladı

Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir köy diken üstünde! Gece ahıra dalan gizemli yaratık onlarca hayvanı telef etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:55 Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den alacağı iddia edilen tazminat duyanları şaşırttı
17:55 Afganistan'da Taliban zulmü! Üniversite yasağını protesto eden kadınları kırbaçladılar
17:40 İTO'dan vatandaşı üzecek karar! Asgari ücretin ardından bir zam da ekmeğe geliyor
17:23 Videoları izlenme rekorları kırıyordu! Çiğköfteci Ali Usta'nın son hali üzdü
17:11 Gelin arabası gibi süsledikleri araçla saldırdılar! Polis her yerde onları arıyor
17:11 Milyonlar EYT sorununun çözümünü bekliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi
16:59 Kulüpler puan silme cezasıyla karşı karşıya! TFF'nin verdiği süre bitti
16:43 Akılalmaz detaylar! Sahte doktor Ayşe Özkiraz sadece ameliyata girmekle kalmamış
16:38 Asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı bakanlık harekete geçti
14:29 Bir köy diken üstünde! Gece ahıra dalan gizemli yaratık onlarca hayvanı telef etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2022 19:03:06. #1.13#
SON DAKİKA: Bir köy diken üstünde! Gece ahıra dalan gizemli yaratık onlarca hayvanı telef etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement