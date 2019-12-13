Köye diyetisyen geldi, zayıflamak isteyen kadınlar sıraya girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köye diyetisyen geldi, zayıflamak isteyen kadınlar sıraya girdi - Son Dakika

Köye diyetisyen geldi, zayıflamak isteyen kadınlar sıraya girdi

6 saat önce

Bursa'da belediye ekipleri köy köy gezip kilolarından şikayetçi olan kadınlara diyetisyen hizmeti veriyor.

Köye diyetisyen geldi, zayıflamak isteyen kadınlar sıraya girdi, System.String[]

Bursa'da belediye ekipleri köy köy gezip kilolarından şikayetçi olan kadınlara diyetisyen hizmeti veriyor.


Türkiye'de son yıllarda özellikle şehirlerde artış gösteren obezite köylerde de kendini göstermeye başladı. Mudanya Belediyesi, bünyesinde bulunan diyetisyen ve sağlık ekipleri ilçedeki köyleri tek tek gezip burada bulunan vatandaşlara diyetisyen hizmeti verip onların sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlıyor. Haftada iki köye giden Mudanya Belediyesi bünyesindeki Zeytindalı ekipleri ve bir diyetisyen Orhaniye köy konağına gelerek burada köylü vatandaşların önce tansiyon ve şekerini ölçtü. Daha sonra yağ ölçümü yapan makineye çıkartılan köylü kadınlara diyetisyen tarafından zayıflamak için neler yapması gerektiği anlatıldı. Tansiyonu ve şekeri yüksek çıkan vatandaşlar ise en yakın hastaneye yönlendiriliyor.


Aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Belediyemiz ayağımıza kadar gelip bize sağlık hizmeti veriyor. Bizim tansiyonumuzu ve şekerimizi ölçüp makineyle vücuttaki yağ oranına bakıyorlar. Bu şekilde bize diyetisyen beslenme programı veriyor. Bizde fazla kilolarımızdan kurtulmak istiyoruz. Bize bu hizmeti sağlayan Belediye Başkanımız Hayri Türkyılmaz'a teşekkür ederiz" dedi.


Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Ülkemizde ve dünyada gelişen obeziteyle mücadele kapsamında bizde vatandaşlarımıza diyetisyen hizmeti vermeye başladık. Bir diyetisyen kardeşimizi belediyemizin bünyesine aldık. Zeytindalı ekibimizle birlikte vatandaşların ayağına giderek onlara hizmet veriyoruz. Mudanya'daki bütün köyleri geziyoruz. Bütün köylerde kadın erkek ayrımı yapmadan herkese sağlıklı yaşam için diyetisyen hizmeti vermekteyiz. 2 aylık süreçte bin vatandaşa diyetisyen hizmeti verdik herkes çok mutlu" şeklinde konuştu. - BURSA

Kilo Vermek, Diyetisyen, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:57 Kaynak: İHA
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