Köye Dönüş Projesi Hayata Geçiyor

Hilmiye Köyü Tarımsal Kalkınma kooperatifi konut arsası üretmek amacıyla 119 ada 621 parselde bulunan 27 adet parsel arsa için Oylat Çiftlik tesislerinde toplantı yaptı.

Köy dışında yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Kooperatif yönetimi, üyeler ve istişare komisyonu katıldı.

Köye dönüş projesi kapsamında kooperatif olarak çalışmalar yaptıklarını belirten Hilmiye Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Canay Tetik,"Köyümüz kütüğüne kayıtlı olup da köye dönmek isteyen ancak ev yapmak için arsa yeri olmayanlara ayrıca miras davaları sebebiyle problemli olan dolayısıyla ev için arsası bulunmayan üyelerimize yönelik ürettiğimiz 27 arsa için toplanarak başvuruları kabul etmeye başladık. Ön başvurular 31 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek" şeklinde konuşan başkan Tetik,"Amacımız köyümüzü canlandırmak. Bunu yaparken de düzenli bir yerleşim alanı oluşturmaktır" dedi.