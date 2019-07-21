Son Dakika Haberleri: Köye dönüşe 'proje' desteği
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Köye dönüşe 'proje' desteği

1 saat önce

Tarım ve hayvancılıkla ilgili "Genç Çiftçi Projesi", "300 Koyun Projesi" gibi birçok projeye sağlanan desteklerle kentten köye dönüş cazip hale getiriliyor.

Köye dönüşe 'proje' desteği, System.String[]
Tarım ve hayvancılıkla ilgili "Genç Çiftçi Projesi", "300 Koyun Projesi" gibi birçok projeye sağlanan desteklerle kentten köye dönüş cazip hale getiriliyor.
Genç, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:57 
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