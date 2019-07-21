Köye dönüşe 'proje' desteği
1 saat önce
Tarım ve hayvancılıkla ilgili "Genç Çiftçi Projesi", "300 Koyun Projesi" gibi birçok projeye sağlanan desteklerle kentten köye dönüş cazip hale getiriliyor.
Tarım ve hayvancılıkla ilgili "Genç
Çiftçi Projesi", "300 Koyun Projesi" gibi birçok projeye sağlanan desteklerle kentten köye dönüş cazip hale getiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:57
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