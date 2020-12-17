Köye düzenlenen uyuşturucu baskınında 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da jandarma köye düzenlediği uyuşturucu operasyonunda eroin ve esrar ele geçirirken, olayda 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Yeşilyurt köyünde ikamet eden şüpheli H.Ç., isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 47 adet paket halinde 16 gram satışa hazır halde eroin, kalıp halinde 25 gram eroin, 4 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek ele geçirildi.

Yapılan operasyonda evde bulunan M.A., S.Ç., F.D., E.U., H.Ç., S.K., İ.A., F.K. isimli 8 şahıs gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR