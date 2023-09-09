Köye giden Yıldız Tilbe, başörtüsü taktı

Sesi, şarkıları ve danslarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, yoğun konser maratonunun arasında köye gitti. Uzun elbise giyerek başını kapatan Tilbe, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

SEVENLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve sık sık kendi pozlarını yayınlayan şarkıcı, son olarak köyde sokak köpeklerini sevdiği anları paylaştı. Tilbe'nin paylaşımı kısa sürede hızla yayılınca takipçileri de ikiye bölündü. Bir kısım "Başörtüsü çok yakışmış" yorumu yaparken bir kısmı da "Bu sen misin gerçekten?" dedi.