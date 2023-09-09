Köye giden Yıldız Tilbe, başörtüsü taktı - Son Dakika

Köye giden Yıldız Tilbe, başörtüsü taktı

Son Güncelleme: 09.09.2023 13:41

Yoğun bir konser maratonu bulunan Yıldız Tilbe, köye gitti. Uzun elbise giyerek başörtü takan Tilbe, sokak köpeklerini severken görüntülendi.

Sesi, şarkıları ve danslarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, yoğun konser maratonunun arasında köye gitti. Uzun elbise giyerek başını kapatan Tilbe, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

SEVENLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve sık sık kendi pozlarını yayınlayan şarkıcı, son olarak köyde sokak köpeklerini sevdiği anları paylaştı. Tilbe'nin paylaşımı kısa sürede hızla yayılınca takipçileri de ikiye bölündü. Bir kısım "Başörtüsü çok yakışmış" yorumu yaparken bir kısmı da "Bu sen misin gerçekten?" dedi.

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Son Dakika Sosyal Medya Köye giden Yıldız Tilbe, başörtüsü taktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köye giden Yıldız Tilbe, başörtüsü taktı - Son Dakika
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