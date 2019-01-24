Köye İnen Aç Kurtlar Kangal Köpeğini Parçaladı

Sivas'ın Gürün ilçesinde köye inen aç kurtlar sürüyü korumakla görevli bir kangal köpeğini parçaladı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde köye inen aç kurtlar sürüyü korumakla görevli bir kangal köpeğini parçaladı.



Sivas'ta yağan karla yiyecek bulmakta güçlük çeken vahşi hayvanlar yerleşim yerlerine dadandı. Sivas'in Gürün ilçesi Çayboyu köyüne inen aç kurtlar, Sedat Koç'a ait ahırın çevresinde sürüyü korumakla görevli kangal köpeğini parçaladı. Gün açında köpeği göremeyen Koç, aramaya çıktığında ahıra yakın bir noktada parçalanmış bedeni ile karşılaştı. - SİVAS

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