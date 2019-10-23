Son Dakika Haberleri: Köye inen aç tilki doyuruldu
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Köye inen aç tilki doyuruldu

53 dakika önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğal yaşam alanından yiyecek bulmak içen köye inen tilki vatandaşlar tarafından beslendi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğal yaşam alanından yiyecek bulmak içen köye inen tilki vatandaşlar tarafından beslendi.

İlçenin Sipahi köyünde yaşayan Güllü Bayraktar evinin etrafında gördüğü tilkiye et ve yiyecek verdi. Bu sırada yeğeni Serkan Bayraktar da cep telefonuyla tilkinin beslenme anını kaydetti.

Serkan Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tilkinin daha önce de evlerinin önüne geldiğini ve beslediklerini söyledi.

Köye inen aç tilki doyuruldu

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:49 Kaynak: AA
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