Köye inen aç tilki doyuruldu
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğal yaşam alanından yiyecek bulmak içen köye inen tilki vatandaşlar tarafından beslendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:49 Kaynak: AA
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğal yaşam alanından yiyecek bulmak içen köye inen tilki vatandaşlar tarafından beslendi.
İlçenin Sipahi köyünde yaşayan Güllü Bayraktar evinin etrafında gördüğü tilkiye et ve yiyecek verdi. Bu sırada yeğeni Serkan Bayraktar da cep telefonuyla tilkinin beslenme anını kaydetti.
Serkan Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tilkinin daha önce de evlerinin önüne geldiğini ve beslediklerini söyledi.
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