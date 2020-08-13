Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi, görüntüler kameralara yansıdı - Son Dakika

Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi, görüntüler kameralara yansıdı

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Eymir köyünde yaşayan vatandaşlar, bal yemek için köye inen ayılar yüzünden hava karardıktan sonra evlerinden çıkmakta tedirginlik yaşıyor.

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Eymir köyünde yaşayan vatandaşlar, bal yemek için köye inen ayılar yüzünden hava karardıktan sonra evlerinden çıkmakta tedirginlik yaşıyor.

Sivas kent merkezine 28 kilometre, Hafik ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Eymir köyünde ayı tedirginliği yaşanıyor. Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken ayılar, bal, fasulye ve meyve yiyebilmek için Eymir köyüne indi. Köy halkını tedirgin eden ayılar geçtiğimiz günlerdeyse güvenlik kamerasına yansıdı. Köy meydanında güvenlik kamerasına yakalanan 4 ayının, arı kovanlarının bulunduğu arılıktan çıktıktan sonra köy içinde gezindikleri görülüyor. Köylülerin arı kovanlarını dağıtan ayı sürüsü, köyde bulunan çok sayıda meyve ağacına da zarar verdi. Arı kovanlarını ayılardan korumak isteyen bazı arıcılarsa kovanlarını yerden metrelerce yüksekte bulunduruyor. Köylüler, ayılardan korunmak için ışık tutarak, ses çıkararak ve köpeklerle ayılara karşı mücadele etmeye çalışıyor. Hava karardıktan sonra komşularına bile gidemeyen tedirgin köylüler, yetkililerden yardım bekliyor.

"BİR ANDA İNSANIN ÖNÜNE ÇIKIYOR, İNSANLAR TEDİRGİN OLUYOR"

Eymir köyü Muhtarı İbrahim Doğan, ayıların bir anda insanların önlerine çıktığını belirterek tedirgin olduklarını söyledi. Doğan, "Ayılar aşağıdan yaylımdan geliyor, kovanları dağıtıp balları yiyorlar. Buradan da çıkıp fasulye yiyorlar. Gördüğünüz gibi kovanları dağıtmış. Buradan da köyün içine gidiyor. Ayılar aç olduğu için köye iniyor. Burada balda yemişler. Bize pek zararları yok ama insanlar korkuyor. Önlem almak lazım. Biz korunmak için ışık yakıyoruz, ses çıkarıyoruz. Başka da bir şey yapamıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor. Bu hayvanları korumaya alsınlar, köylüde rahat etsin. Burada 4 tane değil 8 tane ayı var. 4'de yukarı bölgede var, birbirlerinin bölgesine gelmiyorlar. Evlerimizden korkarak çıkıyoruz, pek rahat çıkamıyoruz. Işıkla çıkıyoruz, silahla çıkıyoruz. Bir anda insanın önüne çıkıyor, insanlar tedirgin oluyor" dedi.

Köyde yaşayan Alpaslan Doğan, ayıların bal ve fasulyeyi sevdiği için köye indiğini belirterek, "Ayılar, garajın oradan arı kovanların oraya gelip kovanları dağıtıyorlar. Ardından fasulyeleri, ondan sonra köyün içine geliyor ayılar. Ayılar balı çok sever, fasulyeyi çok sever. Dışarıda yiyecek bulamadıkları için buralara saldırıyorlar" dedi.

"GECE RAHAT BİR ŞEKİLDE DIŞARI ÇIKAMIYORUZ, KOMŞUDAN KOMŞUYA GİDEMİYORUZ"

Köy halkından Turgut Burgucu, ayıların sayılarının her geçen yıl arttığını ve insanlara alıştıkları için köyün içinde rahatça gezindiklerini söyledi. Burgucu, "Ayılar baya sıkıntı yaşatacağa benziyor, her geçen yıl sayıları artıyor. Gece, gündüz demiyorlar ve insandan kaçmıyorlar sanki alıştılar. Rahatça köyün içinde geziyorlar, ışıktan da etkilenmiyorlar. Köyde şu anda ağaçlarda 1 tane meyve kalmadı. Fasulye ekenlerin fasulyesi kalmadı, fasulyeyi de yiyor. Arı kovanlarını dağıttı. Aç kaldıkça daha da tehlikeli olabilirler. İnsanlara da saldırabilirler. Gece rahat bir şekilde dışarı çıkamıyoruz, komşudan komşuya gidemiyoruz. Tedirginiz, karşımızdaki neticede ayı. Bu soruna ivedilikle çözüm bulunması lazım" dedi.

(Veysel Korkmaz - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi, görüntüler kameralara yansıdı

Sivas, Hafik, Eymir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 16:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi, görüntüler kameralara yansıdı - Son Dakika
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